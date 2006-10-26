«Ростов» поднялся на 3-е место в РПЛ

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В 14-м туре Премьер-лиги «Ростов» победил «Сочи» (2:0).

Победный гол забил полузащитник Роман Еременко, второй мяч – автогол Эльмира Набиуллина.

«Ростов» набрал 29 очков и поднялся на 3-е место. У «Локомотива» и «Зенита» также по 29 баллов, они свои матчи со «Спартаком» и «Крыльями Советов» соответственно проведут завтра.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ростов – Сочи 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Еременко, 2:0 – 79 Еременко.
РостовБабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Еременко, Норманн (Глебов, 86), Попов, Ионов (Саплинов, 75), Шомуродов, Байрамян (Зайнутдинов, 63).
СочиДжанаев, Калугин, Юрганов, Мевля, Набиуллин, Померко, Бурмистров (Бахтияров, 87), Цаллагов (Полоз, 76), Нобоа, Мостовой, Заболотный (Карапетян, 71).
Предупреждения:
Попов (88), Глебов (90).

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