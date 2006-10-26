Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Атлетик», класико перенесено на 18 декабря

В 10-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Атлетиком», «Гранада» принимает «Бетис», «Севилья» встречается с «Хетафе».
Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.
Чемпионат Испании
10-й тур
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Бутарке»
- Гол:
- 1:0 – 31 Брэйтуэйт.
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Леганес –
Куэльяр, Росалес, Сиовас (Авазьем, 59), Сильва, Бустинса, Ресио, Меса (Эрасо, 79), Оскар Родригес (Арнаис, 68), Ривера, Брэйтуэйт, Каррильо.
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Мальорка –
Рейна, Раильо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Дани Родригес (Кубо, 59), Лаго Джуниор, Фебас (Трайковски, 68), Баба, Будимир (Алегрия, 79).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел, Тони Вилья (Де Фрутос, 69), Начо Мартинес, Унал (Ануар, 79), Гвардиола, Плано (Вальдо Рубио, 90).
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Эйбар –
Дмитрович, Оливейра, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро (Энрик, 46), Экспосито, Эскаланте, Орельяна, Диоп, Леон, Кике Гонсалес (Кике Гарсия, 65).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Томас, Лемар (Витоло, 77), Корреа (Эррера, 66), Мората (Диего Коста, 67).
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Атлетик –
Унаи Симон, Берчиче, Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Мартинес, Кордоба (Ибаи Гомес, 56), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Унаи Лопес, Муниаин, Уильямс (Адурис, 67).
- Предупреждения:
- Сауль (42), Корреа (44), Рауль Гарсия (72).
- Дата проведения
- 27 октября, 14.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 27 октября, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 27 октября, 18.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 27 октября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 27 октября, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 13 Токо-Экамби, 1:1 – 50 Лукас Перес, 2:1 – 65 Токо-Экамби, 3:1 – 84 Жерар Морено, 4:1 – 90 Онтиверос.
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Замбо-Ангисса (Чуквуэзе, 61), Иборра, Жерар Морено, Касорла, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Токо-Экамби (Онтиверос, 86).
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа (Гвидетти, 84), Лагуардиа, Магальян, Дуарте, Алеиш Видаль (Сайнс, 70), Ману Гарсия, Вакасо, Риоха (Берк, 67), Лукас Перес, Хоселу.
- Предупреждения:
- Хоселу (23), Марио Гаспар (53), Магальян (65), Пау Торрес (77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.