Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Атлетик», класико перенесено на 18 декабря

В 10-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Атлетиком», «Гранада» принимает «Бетис», «Севилья» встречается с «Хетафе».

Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.

Чемпионат Испании

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги