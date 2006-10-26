Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Атлетик», класико перенесено на 18 декабря

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В 10-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Атлетиком», «Гранада» принимает «Бетис», «Севилья» встречается с «Хетафе».

Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.

Чемпионат Испании

10-й тур

Леганес – Мальорка 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Бутарке»
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Гол:
1:0 – 31 Брэйтуэйт.
ЛеганесКуэльяр, Росалес, Сиовас (Авазьем, 59), Сильва, Бустинса, Ресио, Меса (Эрасо, 79), Оскар Родригес (Арнаис, 68), Ривера, Брэйтуэйт, Каррильо.
МальоркаРейна, Раильо, Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Дани Родригес (Кубо, 59), Лаго Джуниор, Фебас (Трайковски, 68), Баба, Будимир (Алегрия, 79).
Предупреждения:
Будимир (47), Сиовас (56), Росалес (71), Ривера (77), Куэльяр (90).

 

Вальядолид – Эйбар 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Хосе Соррилья»
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Голы:
1:0 – 10 Гвардиола, 2:0 – 39 Салису.
ВальядолидМасип, Мойяно, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел, Тони Вилья (Де Фрутос, 69), Начо Мартинес, Унал (Ануар, 79), Гвардиола, Плано (Вальдо Рубио, 90).
ЭйбарДмитрович, Оливейра, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро (Энрик, 46), Экспосито, Эскаланте, Орельяна, Диоп, Леон, Кике Гонсалес (Кике Гарсия, 65).
Предупреждения:
Орельяна (32), Диоп (60), Салису (77).

 

Атлетико – Атлетик 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Голы:
1:0 – 28 Сауль, 2:0 – 64 Мората.
АтлетикоОблак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Томас, Лемар (Витоло, 77), Корреа (Эррера, 66), Мората (Диего Коста, 67).
АтлетикУнаи Симон, Берчиче, Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Мартинес, Кордоба (Ибаи Гомес, 56), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Унаи Лопес, Муниаин, Уильямс (Адурис, 67).
Предупреждения:
Сауль (42), Корреа (44), Рауль Гарсия (72).

 

Сельта – Реал Сосьедад
Дата проведения
27 октября, 14.00, «Балаидос»
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Гранада – Бетис
Дата проведения
27 октября, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Леванте – Эспаньол
Дата проведения
27 октября, 18.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Севилья – Хетафе
Дата проведения
27 октября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
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Осасуна – Валенсия
Дата проведения
27 октября, 23.00, «Эль-Садар»
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Вильярреал – Алавес 4:1 (1:0, 3:1)
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Голы:
1:0 – 13 Токо-Экамби, 1:1 – 50 Лукас Перес, 2:1 – 65 Токо-Экамби, 3:1 – 84 Жерар Морено, 4:1 – 90 Онтиверос.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Замбо-Ангисса (Чуквуэзе, 61), Иборра, Жерар Морено, Касорла, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Токо-Экамби (Онтиверос, 86).
АлавесПачеко, Агиррегабириа (Гвидетти, 84), Лагуардиа, Магальян, Дуарте, Алеиш Видаль (Сайнс, 70), Ману Гарсия, Вакасо, Риоха (Берк, 67), Лукас Перес, Хоселу.
Предупреждения:
Хоселу (23), Марио Гаспар (53), Магальян (65), Пау Торрес (77).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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