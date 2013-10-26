Skate Canada. Трусова, Медведева, Теннелл, Кихира, Ю покажут произвольные программы

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В ночь с 26 на 27 октября на этапе Гран-при Skate Canada женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует японка Рика Кихира. 

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 23.00 по московскому времени (26 октября). Трансляции – Первый канал (сайт), с 23.35 – Первый канал (ТВ).

Первая разминка

1. Вероника Малле (Канада) 
2. Марин Хонда (Япония) 
3. Алисия Пино (Канада) 
4. Алексия Паганини (Швейцария) 
5. Серафима Саханович (Россия) – 23.38
6. Ким Йе Лим (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Габриэль Дэйлман (Канада)
8. Евгения Медведева (Россия) – 0.09
9. Брэди Теннелл (США)
10. Ю Ен (Южная Корея) 
11. Александра Трусова (Россия) – 0.33
12. Рика Кихира (Япония)

После короткой программы

1. Рика Кихира (Япония) – 81,35
2. Ю Ен (Южная Корея) – 78,22
3. Александра Трусова (Россия) – 74,40
4. Брэди Теннелл (США) – 72,92
5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 63,94
6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89
7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 61,23
9. Алексия Паганини (Швейцария) – 60,68
10. Марин Хонда (Япония) – 59,20
11. Алисия Пино (Канада) – 57,59
12. Вероника Малле (Канада) – 51,90

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию

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