Skate Canada. Трусова, Медведева, Теннелл, Кихира, Ю покажут произвольные программы

В ночь с 26 на 27 октября на этапе Гран-при Skate Canada женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует японка Рика Кихира.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Келоуна, Канада
Женщины
Произвольная программа
Начало – 23.00 по московскому времени (26 октября). Трансляции – Первый канал (сайт), с 23.35 – Первый канал (ТВ).
Первая разминка
1. Вероника Малле (Канада)
2. Марин Хонда (Япония)
3. Алисия Пино (Канада)
4. Алексия Паганини (Швейцария)
5. Серафима Саханович (Россия) – 23.38
6. Ким Йе Лим (Южная Корея)
Вторая разминка
7. Габриэль Дэйлман (Канада)
8. Евгения Медведева (Россия) – 0.09
9. Брэди Теннелл (США)
10. Ю Ен (Южная Корея)
11. Александра Трусова (Россия) – 0.33
12. Рика Кихира (Япония)
После короткой программы
1. Рика Кихира (Япония) – 81,35
2. Ю Ен (Южная Корея) – 78,22
3. Александра Трусова (Россия) – 74,40
4. Брэди Теннелл (США) – 72,92
5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 63,94
6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89
7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 61,23
9. Алексия Паганини (Швейцария) – 60,68
10. Марин Хонда (Япония) – 59,20
11. Алисия Пино (Канада) – 57,59
12. Вероника Малле (Канада) – 51,90
Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию