Skate Canada. Трусова, Медведева, Теннелл, Кихира, Ю покажут произвольные программы

В ночь с 26 на 27 октября на этапе Гран-при Skate Canada женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует японка Рика Кихира.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 23.00 по московскому времени (26 октября). Трансляции – Первый канал (сайт), с 23.35 – Первый канал (ТВ).

Первая разминка

1. Вероника Малле (Канада)

2. Марин Хонда (Япония)

3. Алисия Пино (Канада)

4. Алексия Паганини (Швейцария)

5. Серафима Саханович (Россия) – 23.38

6. Ким Йе Лим (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Габриэль Дэйлман (Канада)

8. Евгения Медведева (Россия) – 0.09

9. Брэди Теннелл (США)

10. Ю Ен (Южная Корея)

11. Александра Трусова (Россия) – 0.33

12. Рика Кихира (Япония)

После короткой программы

1. Рика Кихира (Япония) – 81,35

2. Ю Ен (Южная Корея) – 78,22

3. Александра Трусова (Россия) – 74,40

4. Брэди Теннелл (США) – 72,92

5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 63,94

6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89

7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 61,23

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 60,68

10. Марин Хонда (Япония) – 59,20

11. Алисия Пино (Канада) – 57,59

12. Вероника Малле (Канада) – 51,90

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию