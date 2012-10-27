❌Ферстаппен оштрафован на три позиции за игнорирование желтых флагов и лишился поула в Мексике

Пилот Макс Ферстаппен лишен поула в квалификации к Гран-при Мексики. Стюарды приняли решение оштрафовать Ферстаппена за игнорирование желтых флагов в конце квалификации, когда на последнем секторе в аварию попал .

Изначально стюарды не собирались заниматься рассмотрением дела, поскольку по данным телеметрии Ферстаппен сбросил скорость на последнем «мини-секторе». Однако на пресс-конференции после квалификации Ферстаппен сам признал, что не сбрасывал темп, хотя видел желтые флаги – что и стало причиной рассмотрения инцидента.

Во время самого рассмотрения Ферстаппен признал, что знал об аварии Боттаса, видел его болид на обочине, но при этом не знал о желтых флагах. Также Ферстаппен признал, что не сбрасывал темп в «желтом» секторе.

Изучив записи с камер стюарды, постановили, что из кокпита болида желтый флаг, который размахивал маршал, был четко виден. Ехавшая впереди машина («Феррари» Себастьяна Феттеля) значительно сбросила скорость в соответствии с регламентом.

В итоге стюарды постановили, что с учетом всех имеющихся доказательств Ферстаппен должен быть оштрафован и потерять три позиции на старте Гран-при Мексики. Также на суперлицензию Ферстаппена будут начислены два штрафных балла.

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