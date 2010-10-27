Карпин поздравил Попова: «Попик, с днем рождения! Все стареешь, еще помрешь у нас на поле»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин записал видеообращение, где поздравил полузащитника команды Ивелина Попова с 32-летием. 

«Попик, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, самое главное, потому что ты не молодеешь, к сожалению. 

Все стареешь. Так что надо за собой следить, надо много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться, а то и помрешь у нас там на поле! Будем все мы плакать очень. 

Еще раз с днем рождения, удачи и здоровья!» – поздравил Карпин. 

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