Карпин поздравил Попова: «Попик, с днем рождения! Все стареешь, еще помрешь у нас на поле»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин записал видеообращение, где поздравил полузащитника команды Ивелина Попова с 32-летием.
«Попик, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, самое главное, потому что ты не молодеешь, к сожалению.
Все стареешь. Так что надо за собой следить, надо много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться, а то и помрешь у нас там на поле! Будем все мы плакать очень.
Еще раз с днем рождения, удачи и здоровья!» – поздравил Карпин.
Валерий Карпин поздравил Ивелина Попова с днем рождения. Вышло забавно pic.twitter.com/aLqQzGmDmw— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) October 26, 2019