Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

Российская прыгунья в высоту признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.

Об этом сегодня объявила Европейская легкоатлетическая ассоциация ( ).

Ласицкене в этом году выиграла золото на чемпионате мира, которое стало для нее третьим в карьере. Также она выиграла зимний чемпионат Европы и этап «Бриллиантовой лиги».

В 2019-м у нее 21 победа в 23 соревнованиях.

Помимо Ласицкене, на звание претендовали немка Малайка Михамбо (прыжки в длину), голландка Сифан Хассан (бег на длинные дистанции) и представительница Великобритании Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции).

В прошлые годы Ласицкене тоже номинировалась на эту премию, но не побеждала. Последней до этого момента россиянкой, которая получала премию, была Мария Савинова (2011 год).

Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд