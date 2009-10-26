Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Милуоки» – «Майами», «Финикс» сыграет с «Клипперс»

    Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Кливленд Детройт Хьюстон Индиана Клипперс Майами Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

    «Милуоки» Адетокумбо сыграет с боевитым «Майами». Обновленный «Финикс» примет одного из главных фаворитов сезона «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    27 октября, 00.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Филадельфия
    Дата проведения
    27 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Бостон
    Дата проведения
    27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Орландо
    Дата проведения
    27 октября, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Торонто
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Сакраменто
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Вашингтон
    Дата проведения
    27 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Клипперс
    Дата проведения
    27 октября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Я никогда не смотрел НБА. За кого вообще болеть?

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья