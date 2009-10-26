Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Милуоки» Адетокумбо сыграет с боевитым «Майами». Обновленный «Финикс» примет одного из главных фаворитов сезона «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 00.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.