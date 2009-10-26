Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут десять матчей.

«Милуоки» Адетокумбо сыграет с боевитым . Обновленный «Финикс» примет одного из главных фаворитов сезона .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Я никогда не смотрел НБА. За кого вообще болеть?