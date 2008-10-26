Гвардиола о 3:0 с «Астон Виллой»: «Сити» окажется в зоне вылета, если будет играть так, как в 1-м тайме»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча 10-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0).

«Шесть дней назад мы отставали (от «Ливерпуля» – прим. Sports.ru) на восемь очков, теперь – на три.

Меня не беспокоит турнирная таблица. Меня беспокоит то, как мы играли.

Если будем выступать на таком уровне, как во втором тайме, мы сможем быть на вершине таблицы в конце сезона, я не сомневаюсь.

Если будем играть так, как в первом тайме, мы окажемся в зоне вылета вдалеке от лидеров таблицы. Таково мое мнение. Всегда, не только в этом сезоне.

В первом тайме мы играли в футбол, но не так, как должны. Во второй половине действовали лучше, нам помог ранний гол. Мы стали играть так, как обычно. Но нам нужно это делать на протяжении всего матча, а не одного тайма.

В первой половине лишь Стерлинг действовал агрессивно, получив мяч. Во втором тайме мы последовали его примеру. Он показал, как нужно играть, и все наладилось», – отметил Гвардиола.

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