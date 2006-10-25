Чемпионат Англии. «Лестер» забил 9 мячей «Саутгемптону», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в воскресенье

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В стартовом матче 10-го тура АПЛ «Лестер» разгромил в гостях «Саутгемптон» (9:0).

В субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», а «Челси» – с «Бернли».

«Ливерпуль» в воскресенье принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» гостит у «Норвича», «Арсенал» встречается с «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

10-й тур

Саутгемптон – Лестер 0:9 (0:5, 0:4)
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Чилуэлл, 0:2 – 17 Тилеманс, 0:3 – 19 Перес, 0:4 – 39 Перес, 0:5 – 45 Варди, 0:6 – 57 Перес, 0:7 – 58 Варди, 0:8 – 85 Мэддисон, 0:9 – 90, пенальти Варди.
СаутгемптонГанн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Данзо, 46), Валери (Армстронг, 70), Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Ингз (Стивенс, 46), Редмонд.
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй, 74), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 72), Варди.
Удаление:
Бертран (12).

 

Манчестер Сити – Астон Вилла
Дата проведения
26 октября, 14.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Борнмут
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Эвертон
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Челси
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Вулверхэмптон
Дата проведения
27 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Тоттенхэм
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Кристал Пэлас
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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