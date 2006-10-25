Чемпионат Англии. «Лестер» забил 9 мячей «Саутгемптону», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в воскресенье

В стартовом матче 10-го тура АПЛ «Лестер» разгромил в гостях «Саутгемптон» (9:0).

В субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», а «Челси» – с «Бернли».

«Ливерпуль» в воскресенье принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» гостит у «Норвича», «Арсенал» встречается с «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги