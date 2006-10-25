Чемпионат Англии. «Лестер» забил 9 мячей «Саутгемптону», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в воскресенье

В стартовом матче 10-го тура АПЛ «Лестер» разгромил в гостях «Саутгемптон» (9:0).
В субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», а «Челси» – с «Бернли».
«Ливерпуль» в воскресенье принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» гостит у «Норвича», «Арсенал» встречается с «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
10-й тур
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Сент-Мэрис»
- Голы:
- 0:1 – 10 Чилуэлл, 0:2 – 17 Тилеманс, 0:3 – 19 Перес, 0:4 – 39 Перес, 0:5 – 45 Варди, 0:6 – 57 Перес, 0:7 – 58 Варди, 0:8 – 85 Мэддисон, 0:9 – 90, пенальти Варди.
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Саутгемптон –
Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Данзо, 46), Валери (Армстронг, 70), Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Ингз (Стивенс, 46), Редмонд.
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Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй, 74), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 72), Варди.
- Удаление:
- Бертран (12).
- Дата проведения
- 26 октября, 14.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.