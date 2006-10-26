Чемпионат Германии. «Шальке» против «Боруссии» Дортмунд, «Бавария» – «Унион», «Байер» примет «Вердер»

В 9-м туре Бундеслиги «Шальке» принимает дортмундскую «Боруссию», «РБ Лейпциг» играет с «Фрайбургом», «Бавария» – с «Унионом».

В воскресенье «Вольфсбург» встречается с «Аугсбургом», гладбахская «Боруссия» примет «Айнтрахт».

Чемпионат Германии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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