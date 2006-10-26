Чемпионат Германии. «Шальке» против «Боруссии» Дортмунд, «Бавария» – «Унион», «Байер» примет «Вердер»

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В 9-м туре Бундеслиги «Шальке» принимает дортмундскую «Боруссию», «РБ Лейпциг» играет с «Фрайбургом», «Бавария» – с «Унионом».

В воскресенье «Вольфсбург» встречается с «Аугсбургом», гладбахская «Боруссия» примет «Айнтрахт». 

Чемпионат Германии

9-й тур

Шальке – Боруссия Д
Дата проведения
26 октября, 16.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ШалькеНюбель, Сане, Кенни, Стамбули, Очипка, Калиджури, Маскарель, Сердар, Харит, Матондо, Бургшталлер.
Боруссия ДХитц, Хакими, Пишчек, Хуммельс, Санчо, Дилэйни, Гетце, Витцель, Ройс, Вайгль, Геррейру.

 

Падерборн – Фортуна
Дата проведения
26 октября, 16.30, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика
ПадерборнЦингерле, Шонлау, Коллинз, Килиан, Дрэгер, Василиадис, Прегер, Гьясула, Сабири, Хольтманн, Цолински.
ФортунаСтеффен, Циммер, Хоффманн, Гиссельманн, Циммерманн, Текпетей, Бодзек, Айхан, Адамс, Хеннингс, Ковнацки.

 

Фрайбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
26 октября, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
ФрайбургФлеккен, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид, Темпельманн, Хефлер, Хаберер, Кох, Вальдшмидт, Хелер.
РБ ЛейпцигГулачи, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн, Айдара, Форсберг, Демме, Забитцер, Лукман, Вернер.

 

Бавария – Унион Берлин
Дата проведения
26 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
БаварияНойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич, Коутиньо, Коман, Левандовски, Мюллер.
Унион БерлинГикевич, Ленц, Фридрих, Суботич, Триммель, Андрих, Кроос, Гентнер, Бюльтер, Ингвартсен, Андерссон.

 

Герта – Хоффенхайм
Дата проведения
26 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
ГертаЯрстейн, Рекик, Боята, Клюнтер, Платтенхардт, Шелбред, Дарида, Вольф, Груйич, Лукебакио, Ибишевич.
ХоффенхаймБауманн, Акпогума, Хюбнер, Фогт, Кадержабек, Руди, Гриллич, Рупп, Сков, Локадия, Крамарич.

 

Байер – Вердер
Дата проведения
26 октября, 19.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Аугсбург
Дата проведения
27 октября, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М – Айнтрахт Ф
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Майнц – Кельн 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
25 октября, 21.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Теродде, 1:1 – 21 Боэтиюс, 2:1 – 57 Квайсон, 3:1 – 82 Озтуналы.
МайнцЦентнер, Бросински (Латца, 73), Сен-Жюст, Ниакате, Аарон Мартин, Озтуналы (Хак, 84), Кунде, Баку, Боэтиюс, Салаи, Квайсон (Онисиво, 78).
КельнХорн, Эхизибуэ (Шмитц, 58), Борнаув, Чихос, Каттербах (Модест, 81), Схири, Хектор, Шиндлер (Кордоба, 65), Шауб, Кайнц, Теродде.
Предупреждения:
Борнаув (41), Кунде (48), Ниакате (61), Хектор (80).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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