Чемпионат Германии. «Шальке» против «Боруссии» Дортмунд, «Бавария» – «Унион», «Байер» примет «Вердер»

В 9-м туре Бундеслиги «Шальке» принимает дортмундскую «Боруссию», «РБ Лейпциг» играет с «Фрайбургом», «Бавария» – с «Унионом».
В воскресенье «Вольфсбург» встречается с «Аугсбургом», гладбахская «Боруссия» примет «Айнтрахт».
Чемпионат Германии
9-й тур
- Дата проведения
- 26 октября, 16.30, «Фелтинс-Арена»
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Шальке –
Нюбель, Сане, Кенни, Стамбули, Очипка, Калиджури, Маскарель, Сердар, Харит, Матондо, Бургшталлер.
- Дата проведения
- 26 октября, 16.30, «Бентелер-Арена»
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Падерборн –
Цингерле, Шонлау, Коллинз, Килиан, Дрэгер, Василиадис, Прегер, Гьясула, Сабири, Хольтманн, Цолински.
- Дата проведения
- 26 октября, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
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Фрайбург –
Флеккен, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид, Темпельманн, Хефлер, Хаберер, Кох, Вальдшмидт, Хелер.
- Дата проведения
- 26 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич, Коутиньо, Коман, Левандовски, Мюллер.
- Дата проведения
- 26 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
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Герта –
Ярстейн, Рекик, Боята, Клюнтер, Платтенхардт, Шелбред, Дарида, Вольф, Груйич, Лукебакио, Ибишевич.
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 25 октября, 21.30, «Опель-Арена»
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Майнц –
Центнер, Бросински (Латца, 73), Сен-Жюст, Ниакате, Аарон Мартин, Озтуналы (Хак, 84), Кунде, Баку, Боэтиюс, Салаи, Квайсон (Онисиво, 78).
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Кельн –
Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 58), Борнаув, Чихос, Каттербах (Модест, 81), Схири, Хектор, Шиндлер (Кордоба, 65), Шауб, Кайнц, Теродде.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.