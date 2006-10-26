Отец Хабиба: «Дайте нам Конора. Будем его избивать»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о желании организовать бой между экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах против Ислама Махачева.

«Дайте нам Конора. Исламу Махачеву. У меня есть другой план что с ним делать! На протяжении многих лет я говорил что буду делать, а потом делал.

Это будет раунд внизу, в партере. Второй раунд – смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его стойке», – сказал Абдулманап.

Макгрегор заявил, что проведет следующий бой 18 января в Лас-Вегасе.

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