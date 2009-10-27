Трусова сделала три четверных прыжка в произвольной программе на Skate Canada и установила два мировых рекорда

Российская фигуристка сделала три четверных прыжка в произвольной программе на , но упала с четверного сальхова.

Спортсменка чисто исполнила четверной лутц, а также два четверных тулупа – один в каскаде с тройным тулупом, второй – с тройным сальховом через ойлер.

За прокат Трусова получила 166,62 балла и итоговый балл в 241,02. Это новые мировые рекорды. Предыдущие рекорды также принадлежали Трусовой.

После выступления 11 фигуристок Трусова идет на первом месте.

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