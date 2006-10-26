«Манчестер Сити» – «Астон Вилла» – 3:0. Гюндоган довел счет до крупного. Онлайн-трансляция

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

В 10-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Сити – Астон Вилла 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
26 октября, 14.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 46 Стерлинг, 2:0 – 65 де Брюйне, 3:0 – 70 Гюндоган.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Менди (Анхелиньо, 73), Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг (Агуэро, 76), Габриэл Жезус.
Астон ВиллаХитон, Энгельс, Гильбер, Таргетт, Мингз, Дуглас Луис, Макгинн, Накамба, Грилиш, Трезеге, Уэсли (Дэвис, 71).
Предупреждения:
Грилиш (36), Фернандиньо (57).

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