«Манчестер Сити» – «Астон Вилла» – 3:0. Гюндоган довел счет до крупного. Онлайн-трансляция

В 10-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 26 октября, 14.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Менди (Анхелиньо, 73), Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг (Агуэро, 76), Габриэл Жезус.
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Астон Вилла –
Хитон, Энгельс, Гильбер, Таргетт, Мингз, Дуглас Луис, Макгинн, Накамба, Грилиш, Трезеге, Уэсли (Дэвис, 71).
- Предупреждения:
- Грилиш (36), Фернандиньо (57).