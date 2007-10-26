«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Лечче» (1:1) и прервал серию из 7 побед

«Ювентус» в отсутствие нападающего не смог обыграть «Лечче» (1:1) в матче 9-го тура Серии А.

Туринцы открыли счет на 50-й минуте благодаря голу форварда Пауло Дибалы с пенальти. На 56-й минуте полузащитник Марко Манкозу с пенальти сравнял счет в матче.

Таким образом, прервалась победная серия туринцев во всех турнирах, составлявшая 7 матчей.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил, что Роналду нуждается в отдыхе и пропустит один из предстоящих матчей.

В нынешнем сезоне 34-летний португалец провел за «Ювентус» 7 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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