«Барселона» не станет продлевать контракт с Вальверде в 2020-м независимо от результатов (As)

Главный тренер «Барселоны» покинет команду после нынешнего сезона, утверждает As.

Действующее соглашение с 55-летним испанцем рассчитано до середины 2020 года и предусматривает опцию продления еще на сезон, однако, по информации источника, она не будет активирована даже в случае победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Предполагается, что «Барселону» возглавит главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, однако рассматривается также кандидатура Марка ван Боммела из .

Куман может уйти в «Барсу» после Евро-2020. Такой пункт есть в его контракте со сборной Голландии