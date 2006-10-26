«Барселона» не станет продлевать контракт с Вальверде в 2020-м независимо от результатов (As)

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет команду после нынешнего сезона, утверждает As.

Действующее соглашение с 55-летним испанцем рассчитано до середины 2020 года и предусматривает опцию продления еще на сезон, однако, по информации источника, она не будет активирована даже в случае победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Предполагается, что «Барселону» возглавит главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, однако рассматривается также кандидатура Марка ван Боммела из ПСВ.

Куман может уйти в «Барсу» после Евро-2020. Такой пункт есть в его контракте со сборной Голландии

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