UFC Сингапур: Бен Аскрен против Демиана Майи, Джонсон – Рэй и другие бои

Сегодня в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 162. В главном поединке вечера (19-1) выйдет в октагон против Демиана Майи (27-9).

Основной кард:

Майкл Джонсон (19-14) – Стивен Рэй (22-9).

Фрэнк Камачо (22-7) – Бенейл Дариуш (16-4-1).

Сирил Гэйн (4-0) – ДонТэйл Майес (7-2).

Муслим Салихов (15-2) – Лауреано Старополи (9-1).

(12-0) победил Энрике Барзолу (16-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Сергей Павлович (14-1) нокаутировал Мориса Грина (8-3) в первом раунде.

Александра Албу (3-2) проиграла Ломе Локбунми (4-1) раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27).

Начало основного карда в 15.00 по московскому времени.

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