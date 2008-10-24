Базур, пославший Слуцкого, отстранен от тренировок с «Витессом»

Полузащитник Рихедли Базур после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким был отстранен от тренировок с командой.

В среду Слуцкий выгнал Базура с занятия после того, как тот поссорился с одноклубником, на что хавбек сказал тренеру: «######## (отвали), я не хочу играть за твою команду».

«В настоящее время Рихедли не будет тренироваться с основой. Мы обсудим возникшую ситуацию. Мы не будем обсуждать вопрос о том, когда он вернется.

Самое главное, что сейчас команда может спокойно готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет», — сказал технический директор клуба Мохаммед Аллах.

Базур в текущем сезоне провел за «Витесс» 9 матчей в чемпионате Голландии и забил 2 мяча.

Игрок «Витесса» послал Слуцкого прямо на тренировке. Спокойно, этот парень ругается со всеми