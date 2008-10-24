Глава РУСАДА – о том, должен ли Колобков уйти в отставку: «Нам нужен новый человек, который поведет за собой. Миссия Колобкова выполнена»

Теги Павел Колобков РУСАДА Министерство спорта России Юрий Ганус Биатлон

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что России нужны изменения в управлении спортом.

– Должен ли министр спорта России Павел Колобков уйти в отставку?

– Даже не знаю, что сказать.

– Ну вы же считаете, что он в ответе за манипуляцию с базой данных, потому что гарантировал WADA ее целостность.

– Я скажу то, что уже говорил ранее. России нужен новый подход, новый человек, который поведет за собой и который решит эти проблемы. Нам нужен совершенно новый подход.

– Это означает, что нужны новые люди, ответственные за спорт в стране?

– Нам нужен человек, который может принимать решения.

– Значит, Колобков не такой человек?

– На данный момент его миссия выполнена. Сейчас нам нужен человек, который будет контролировать ситуацию от начала и до конца. Понятно, что сам Колобков не изменял базу данных, он не IT-специалист. Но он был ответственным за этот процесс. А следственный комитет отвечал за то, чтобы база данных была в безопасности.

– Вы говорили это Владимиру Путину?

– Нет, но у меня и возможности не было.

– А хотели бы?

– Да, я готов об этом говорить. Потому что это входит в мою ответственность.

Юрий Ганус устроился в РУСАДА через HeadHunter. Спустя два года он признает допинг и осуждает пропаганду

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