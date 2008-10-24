Глава РУСАДА – о том, должен ли Колобков уйти в отставку: «Нам нужен новый человек, который поведет за собой. Миссия Колобкова выполнена»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что России нужны изменения в управлении спортом.
– Должен ли министр спорта России Павел Колобков уйти в отставку?
– Даже не знаю, что сказать.
– Ну вы же считаете, что он в ответе за манипуляцию с базой данных, потому что гарантировал WADA ее целостность.
– Я скажу то, что уже говорил ранее. России нужен новый подход, новый человек, который поведет за собой и который решит эти проблемы. Нам нужен совершенно новый подход.
– Это означает, что нужны новые люди, ответственные за спорт в стране?
– Нам нужен человек, который может принимать решения.
– Значит, Колобков не такой человек?
– На данный момент его миссия выполнена. Сейчас нам нужен человек, который будет контролировать ситуацию от начала и до конца. Понятно, что сам Колобков не изменял базу данных, он не IT-специалист. Но он был ответственным за этот процесс. А следственный комитет отвечал за то, чтобы база данных была в безопасности.
– Вы говорили это Владимиру Путину?
– Нет, но у меня и возможности не было.
– А хотели бы?
– Да, я готов об этом говорить. Потому что это входит в мою ответственность.
Юрий Ганус устроился в РУСАДА через HeadHunter. Спустя два года он признает допинг и осуждает пропаганду