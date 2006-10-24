Ротенберг, Подколзин и Амиров вошли в расширенный состав молодежной сборной России на суперсерию

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с расширенным составом для участия в Canada Russia Series.

На учебно-тренировочный сбор вызваны 28 хоккеистов, выступающих в России:

Вратари: Данил Исаев ( ), Амир Мифтахов («Барс»), Глеб Носов («Зауралье»)

Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье»), Даниил Валитов («Автомобилист»), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Степан Островский («Адмирал»), Даниил Пыленков («Витязь»), Сергей Телегин («Югра»), Игорь Усманов («Лада»), Петр Ясинский ( ).

Нападающие: Родион Амиров ( ), Максим Грошев («Нефтехимик»), Александр Дарьин («Локо»), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все – «СКА-Нева»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба – ЦСКА), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба – «Динамо» Москва), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Челмет»), Максим Соркин («Звезда»), Захар Шабловский («Спартак»).

2 ноября окончательный состав молодежной сборной отправится в Канаду.

В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула («Калгари Хитмен»), Никита Охотюк («Оттава 67»), нападающие Егор Афанасьев («Виндзор»), Никита Александров («Шарлоттаун»), Дмитрий Завгородний («Римуски»), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута), Егор Соколов («Кейп-Бретон»), Александр Хованов («Монктон»).

Матчи CHL Canada Russia Series стартуют 5 ноября.

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