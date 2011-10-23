Вена (ATP). Хачанов играет с Фучовичем, Берреттини вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP Erste Bank Open Теннис

В среду в Вене Карен Хачанов за выход в четвертьфинал сыграет с Мартоном Фучовичем вторым запуском после (не ранее) 18:30 мск. Первым сыграют полуфиналисты US Open Маттео Берреттини, борющийся за итоговый турнир ATP, и Григор Димитров.

Сетка турнира здесь.

Erste Bank Open

Вена, Австрия

21 – 27 октября 2019

ATP 500

Призовой фонд – 2 296 490 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Мартон Фучович (Венгрия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
23 октября, 20.25
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Григор Димитров (Болгария)
7:6|7:6
Дата проведения
23 октября, 18.55
Онлайн матча

Аляж Бедене (Словения) Жиль Симон (Франция)
Дата проведения
24 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Фернандо Вердаско (Испания)
Дата проведения
24 октября, 18.30
Онлайн матча

 

Хен Чон (Южная Корея) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
24 октября, 16.30
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
24 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
24 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Михаил Кукушкин (Казахстан)
Дата проведения
24 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья