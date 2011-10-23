Вена (ATP). Хачанов играет с Фучовичем, Берреттини вышел в 1/4 финала

В среду в Вене Карен Хачанов за выход в четвертьфинал сыграет с Мартоном Фучовичем вторым запуском после (не ранее) 18:30 мск. Первым сыграют полуфиналисты US Open Маттео Берреттини, борющийся за итоговый турнир ATP, и Григор Димитров.
Сетка турнира здесь.
Erste Bank Open
Вена, Австрия
21 – 27 октября 2019
ATP 500
Призовой фонд – 2 296 490 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 23 октября, 20.25
- Дата проведения
- 23 октября, 18.55
- Дата проведения
- 24 октября, 17.00
- Дата проведения
- 24 октября, 18.30
- Дата проведения
- 24 октября, 16.30
- Дата проведения
- 24 октября, 15.00
- Дата проведения
- 24 октября, 20.00
- Дата проведения
- 24 октября, 15.30