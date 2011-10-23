Вена (ATP). Хачанов играет с Фучовичем, Берреттини вышел в 1/4 финала

В среду в Вене Карен Хачанов за выход в четвертьфинал сыграет с Мартоном Фучовичем вторым запуском после (не ранее) 18:30 мск. Первым сыграют полуфиналисты US Open Маттео Берреттини, борющийся за итоговый турнир ATP, и Григор Димитров.

Сетка турнира здесь.

Erste Bank Open

Вена, Австрия

21 – 27 октября 2019

ATP 500

Призовой фонд – 2 296 490 евро

Крытые корты, хард

Второй круг