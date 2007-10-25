Португалия оторвалась от России почти на балл в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила преимущество в борьбе с Россией за шестое место в таблице коэффициентов по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Шестая строчка дает стране возможность заявить шесть клубов в еврокубках – три в Лигу чемпионов, три – в . У седьмого места лишь две команды в Лиге чемпионов.

уступил «Ференцварошу» (0:1), а «Краснодар» победил (2:0).

Португальская «Брага» в гостях победила «Бешикташ» (2:1), «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), «Витория» проиграла (2:3), а «Спортинг» выиграл у «Русенборга» (1:0).

Во вторник в Лиге чемпионов «Локомотив» в гостях уступил (1:2), а «Зенит» на выезде проиграл «Лейпцигу (1:2). Португальская «Бенфика» дома победила (2:1).

У Португалии 44,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а Россия (43,883) отстает уже на 0,966 балла.

Португалия обогнала Россию в рейтинге УЕФА. Привет, две команды в Лиге чемпионов