Португалия оторвалась от России почти на балл в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия увеличила преимущество в борьбе с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы. 

Шестая строчка дает стране возможность заявить шесть клубов в еврокубках – три в Лигу чемпионов, три – в Лигу Европы. У седьмого места лишь две команды в Лиге чемпионов.

ЦСКА уступил «Ференцварошу» (0:1), а «Краснодар» победил «Трабзонспор» (2:0). 

Португальская «Брага» в гостях победила «Бешикташ» (2:1), «Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), «Витория» проиграла «Арсеналу» (2:3), а «Спортинг» выиграл у «Русенборга» (1:0). 

Во вторник в Лиге чемпионов «Локомотив» в гостях уступил «Ювентусу» (1:2), а «Зенит» на выезде проиграл «Лейпцигу (1:2). Португальская «Бенфика» дома победила «Лион» (2:1).

У Португалии 44,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а Россия (43,883) отстает уже на 0,966 балла.

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