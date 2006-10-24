Конор Макгрегор: «Хабиб боится драться со мной. Дагестанцы бегут и боятся»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвинил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в трусости.

«Хабиб боится этого боя. Он не представляет Россию, ни разу не видел его с флагом.

Он хочет победить того, с кем не дрался. Но он никогда не рискует, вообще. Люди хотят бой, его отец хочет бой, но не Хабиб.

Дагестанцы – бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе, он даже убежал с пресс-конференции в Москве», – рассказал Конор.

Макгрегор и Нурмагомедов провели бой на UFC 229 в октябре прошлого боя в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде. 

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