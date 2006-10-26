«Интер» готов купить Ракитича у «Барсы» за 38 млн евро в январе (El Desmarque)

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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Интере»

По информации El Desmarque, миланский клуб готов предложить в январе за хорвата 38 миллионов евро. 

31-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики в каталонском клубе. Ракитич готов перейти в «Интер», а главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде согласен на продажу игрока. 

Ракитич в текущем сезоне Ла Лиги выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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