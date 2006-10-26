Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в .

По информации El Desmarque, миланский клуб готов предложить в январе за хорвата 38 миллионов евро.

31-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики в каталонском клубе. Ракитич готов перейти в «Интер», а главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде согласен на продажу игрока.

Ракитич в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.