Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Интере».
По информации El Desmarque, миланский клуб готов предложить в январе за хорвата 38 миллионов евро.
31-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики в каталонском клубе. Ракитич готов перейти в «Интер», а главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде согласен на продажу игрока.
Ракитич в текущем сезоне Ла Лиги выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.