«МЮ» и «Интер» хотят подписать Мюллера в январе

Нападающий «Баварии» может уйти из клуба, утверждает SportBild.

30-летнего немца хотят подписать и «Интер», причем клубы планируют осуществить трансфер уже этой зимой. Летом итальянский клуб уже обращался в «Баварию» по поводу трансфера и сейчас намерен приложить больше усилий для этого перехода.

Окружение Мюллера было недовольно заявлением президента «Баварии» Ули Хенесса о том, что с приходом хавбека Филиппе Коутиньо Мюллеру придется непросто.

Ранее сообщалось, что Мюллер готов сменить команду в январе. Сам игрок заявлял, что недоволен ролью запасного.

В нынешнем сезоне Мюллер провел 8 матчей в Бундеслиге, отдав 4 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.