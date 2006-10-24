«МЮ» и «Интер» хотят подписать Мюллера в январе

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может уйти из клуба, утверждает SportBild.
30-летнего немца хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Интер», причем клубы планируют осуществить трансфер уже этой зимой. Летом итальянский клуб уже обращался в «Баварию» по поводу трансфера и сейчас намерен приложить больше усилий для этого перехода.
Окружение Мюллера было недовольно заявлением президента «Баварии» Ули Хенесса о том, что с приходом хавбека Филиппе Коутиньо Мюллеру придется непросто.
Ранее сообщалось, что Мюллер готов сменить команду в январе. Сам игрок заявлял, что недоволен ролью запасного.
В нынешнем сезоне Мюллер провел 8 матчей в Бундеслиге, отдав 4 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.