«МЮ» прервал безвыигрышную серию из 6 матчей

в гостях победил «Партизан» (1:0) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Команда Оле-Гуннара Сульшера прервала серию без побед из 6 матчей во всех турнирах.

До этого «МЮ» проиграл «Вест Хэму» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1), сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1) в АПЛ, а также поделил очки с АЗ (0:0) в и сыграл вничью в основное время с «Рочдейлом» (1:1, по пенальти – 5:3) в матче Кубка английской лиги.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» одержал победу 19 сентября в матче с «Астаной» (1:0) в Лиге Европы.

«МЮ» набрал 7 очков и занимает первое место в группе L.