Евролига. «Зенит» – «Панатинаикос», «Химки» в гостях сыграют с «Баварией» и другие матчи

Сегодня в рамках 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 петербургский «Зенит» примет греческий «Панатинаикос».
Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с немецкой «Баварией».
Евролига
Регулярный чемпионат
4-й тур
- Дата проведения
- 24 октября, 20.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 20.15, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 24 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Александар Николич Холл»
Положение команд: Барселона Испания – 3-0, ЦСКА Россия – 3-0, Бавария Германия – 2-1, Химки Россия – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 2-1, Реал Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Виллербан Франция – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Олимпиакос Греция – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Альба Германия – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Зенит Россия – 1-2, Валенсия Испания – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Родной отец выгнал Кори Хиггинса из НБА. Он приехал в Европу и стал топом