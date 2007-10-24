Евролига. «Зенит» – «Панатинаикос», «Химки» в гостях сыграют с «Баварией» и другие матчи

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Сегодня в рамках 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 петербургский «Зенит» примет греческий «Панатинаикос».

Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

4-й тур

Зенит Россия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
24 октября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Реал Испания
Дата проведения
24 октября, 20.15, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
24 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Химки Россия
Дата проведения
24 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Црвена Звезда мтс Сербия  –  Барселона Ласса Испания
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 3-0, ЦСКА Россия – 3-0, Бавария Германия – 2-1, Химки Россия – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 2-1, Реал Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Виллербан Франция – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Олимпиакос Греция – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Альба Германия – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Зенит Россия – 1-2, Валенсия Испания – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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