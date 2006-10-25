Виктор Гончаренко: «Когда Обляков и Ахметов оставляют пространство в 35 метров между собой и защитниками, сложно обороняться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении в матче 3-го тура группового этапа с «Ференцварошем» (0:1).

– Говорят и говорят, что у ЦСКА молодая команда. Когда нужно перестать делать на это скидку?

– Первое. Надо улучшать молодую команду тренировками. Второе. Общеизвестно, что выигрывают чемпионаты мира и Лигу чемпионов опытные команды со средним возрастом 28-29 лет.

Сейчас в моем случае это может звучать как какое-то оправдание... За молодостью не стоит закрывать то, что мы проваливаем вторые таймы. Но тем не менее.

Или же такой вариант – два опытных футболиста должны быть в команде. А мы имеем состав достаточно перспективный, но молодой. Надо понимать многие вещи. Опыт приобретается путем даже вот таких поражений.

– Видите ли вы проблему в центре поля?

– Задача тренера – всегда делать так, чтобы команда проявляла свои лучшие качества, и скрывать недостатки. Если есть проблемы, мы пробуем их скрыть. Если есть сильные стороны – улучшить.

У нас есть определенные проблемы в центре поля. Любое сочетание опорников – это в атаку. Мы знаем об этой проблеме, говорим.

В первом тайме вроде неплохо атаковали, но когда Обляков и Ахметов сваливаются вдвоем во фланги и оставляют там пространство в 35 метров между собой и центральными защитниками, тогда сложно обороняться, – сказал Гончаренко.

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