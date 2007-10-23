«Локо» проиграл «Юве», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» забили по 5, сезон НБА начался, у СКА 4 поражения подряд и другие новости утра

1. Лига чемпионов в разгаре! «Локомотив» проиграл «Ювентусу», хотя вел в счете до 77-й минуты! «Атлетико» победил «Байер», так что туринцы и мадридцы теперь в шаге от выхода из группы.

Сегодня «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в гостях. Полтора года назад немецкий клуб выкинул СБГ из Лиги Европы, а Дзюба тогда коротал время в Туле. Сейчас же Артем в звенящей форме: 16 результативных действий в 13 турах РПЛ, хет-трик и два ассиста в последнем матче с «Ростовом». Так примите 1000 рублей в подарок, поставьте на гол Дзюбы, и пусть он утроит ваш выигрыш!

2. В других группах ЛЧ во вторник «Реал» победил «Галатасарай», «Бавария» в непростом матче обыграла «Олимпиакос», «Ман Сити» отгрузил пятюню «Аталанте», «ПСЖ» закинул пятак в ворота «Брюгге», а «Тоттенхэм» положил пятеру «Црвене Звезде»!

3. Начался чемпионат НБА! «Торонто» победил «Новый Орлеан» в овертайме, «Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче за Лос-Анджелес, несмотря на 28 очков Дэнни Грина.

4. В КХЛ «Авангард» победил «Салават Юлаев», «Спартак» нанес поражение «Йокериту», СКА проиграл «Нефтехимику». У питерской команды четвертое поражение подряд!

5. В НХЛ «Флорида» обыграла «Питтсбург», «Бостон» победил «Торонто», «Вашингтон» был сильнее «Калгари». Овечкин чеканит очки матч за матчем. А вот у «Рейнджерс» Панарина и Бучневича проблемы: пять поражений подряд.

6. В РПЛ судья Еськов назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», арбитр Карасев – на игру ЦСКА с «Динамо». И там, и там будет ВАР.

7. Месси назван лучшим футболистом ХХI века по версии The Independent, Роналду и Хави – в топ-3. Неймар как-то взобрался на 20-ю строчку.

8. Поединок между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым отменен. Россиянин, видимо, будет драться с Грегом Харди.

9. В мире бокса нескучно: 54-летний Бернард Хопкинс и 50-летний Рой Джонс готовы сойтись на ринге! Бой может принять Москва.

10. Пока Европа следила за Лигой чемпионов, а США – за НБА, в Аргентине прошло суперкласико: «Ривер» проиграл «Боке», но вышел в финал Кубка Либертадорес!

11. В Париже представили логотип Олимпиады-2024.

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