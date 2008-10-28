«МЮ» набрал 7 очков и возглавляет группу в ЛЕ после победы над «Партизаном» (1:0)

В матче 3-го тура Лиги Европы на выезде переиграл «Партизан» (1:0).

«МЮ» набрал 7 очков, ранее победив «Астану» (1:0) и сыграв вничью с АЗ (0:0), и возглавляет группу L.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи «Партизан» – «Манчестер Юнайтед».

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