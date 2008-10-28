«МЮ» набрал 7 очков и возглавляет группу в ЛЕ после победы над «Партизаном» (1:0)

В матче 3-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Партизан» (1:0).
«МЮ» набрал 7 очков, ранее победив «Астану» (1:0) и сыграв вничью с АЗ (0:0), и возглавляет группу L.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи «Партизан» – «Манчестер Юнайтед».
- Дата проведения
- 24 октября, 19.55, «Партизан»
- Гол:
- 0:1 – 43, пенальти Марсьяль.
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Партизан –
Стойкович, Милетич, Остоич, Урошевич, Павлович, Здьелар, Натхо, Сума (Павлович, 83), Тошич (Стеванович, 75), Асано (Иванович, 90), Умар.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Уан-Биссака (Джеймс, 60), Уильямс, Рохо, Гарнер (Перейра, 82), Марсьяль (Рэшфорд, 60), Мата, Джонс, Лингард, Магуайр, Мактомини.