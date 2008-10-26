Загитова станет спикером молодежного форума «Мост Москва – Татарстан»

Олимпийская чемпионка станет спикером Пятого молодежного форума «Мост Москва – Татарстан».

Мероприятие пройдет 9 ноября в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» в Москве.

Также в форуме примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, актер и кинорежиссер Рамиль Сабитов и другие.

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