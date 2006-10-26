Конор Макгрегор присутствует на матче ЦСКА – «Ференцварош»

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ЦСКА принимает «Ференцварош» (0:0, первый тайм) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы

На матче в Москве присутствует бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор. 

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча. Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 

Фото: скриншоты трансляции телеканала «Матч ТВ»

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