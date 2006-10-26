Конор Макгрегор присутствует на матче ЦСКА – «Ференцварош»

ЦСКА принимает «Ференцварош» (0:0, первый тайм) в рамках 3-го тура группового этапа .

На матче в Москве присутствует бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча. Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: скриншоты трансляции телеканала «Матч ТВ»

Конор Макгрегор: «Я большой болельщик футбола. На Евро буду поддерживать Россию»

Конор Макгрегор в Москве: вспомнил, как дарил Путину виски, и обвинил Хабиба в трусости