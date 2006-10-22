Номинанты на «Золотой мяч», поражение «Арсенала», 14-я победа ЦСКА и другие новости утра

1. Журнал France Football объявил имена номинантов на «Золотой мяч». Там Месси, Роналду, ван Дейк, Азар, Стерлинг и еще 25 парней. Лука Модрич, обладатель «ЗМ»-2018, в список не попал.

Алиссон, Нойер, тер Стеген, Облак и Эдерсон поборются за вратарский приз имени Льва Яшина, который вручат впервые.

Рапино, Марта и Хегерберг номинированы на женский «Золотой мяч», а Лунин, Феликс, де Лигт, Санчо и Хавертц – на приз лучшему игроку младше 21 года.

2. «Арсенал» мог ворваться в тройку, но вместо этого проиграл «Шеффилд Юнайтед» и занимает 5-е место в АПЛ. Это второе поражение лондонцев в сезоне. «МЮ» из-за победы «Шеффилда» опустился на 14-е место.

Сегодня возвращается Лига чемпионов, «Локомотив» отправляется в гости к «Ювентусу». Туринцы в этом сезоне еще ни разу не проигрывали, так что коэффициент на победу команды Семина просто сумасшедший – 16! Ставка на Палыча кажется безумием, однако сделать ее можно без всякого риска: держите фрибет 1000 рублей и готовьтесь ворваться в списки Forbes.

3. КХЛ. «Автомобилист» проиграл 5-й матч подряд, у ЦСКА после игры с «Торпедо» – 14 побед в 15 последних матчах. Все результаты игрового дня – тут.

4. Новой даты класико по-прежнему нет: «Барса» и «Реал» хотят играть 18 декабря, Ла Лига против, комитет по проведению соревнований попросил клубы представить новые предложения до вечера вторника.

5. Первый канал покажет бой Сергея Ковалева против Сауля Альвареса в прямом эфире. Поединок пройдет в Вегасе 2 ноября.

6. Главного тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолу рассматривают на пост главы Женералитета Каталонии. Его хотят задействовать в выборах правительства.

7. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вторым в истории сыграл 1500 матчей.

8. Президент «Реала» Флорентино Перес контактирует с Жозе Моуринью по поводу его возвращения в мадридский клуб. Кроме того, Перес готовит трансфер Мбаппе летом, так что в январе покупок не будет, если из «Реала» никто не уйдет.

9. «Барселона» и «Атлетико» пришли к неформальному мирному соглашению по делу Антуана Гризманна. Каталонцы заплатили 15 млн евро и получила потенциальное право выкупа пятерых игроков «Атлетико».

10. Первый номер драфта НБА-2019 Зайон Уильямсон перенес операцию в связи с разрывом мениска. Он пропустит до 8 недель.

11. Медведев, Хачанов, Рублев и Донской сыграют за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса.

Цитаты дня.

Слуцкий о «Роторе»: «Когда они мне великодушно позволили занести деньги им на счет, я сказал: «Баста, карапузики, идите в пень».

Алексей Мишин: «Попытка предать анафеме фигуристок с женскими формами приведет к тому, что мы не увидим на льду Костнер, Туктамышеву и Медведеву».

Василий Уткин: «Зениту» поможет если не ВАР, то вор, если не вор, то хер».

Тренер «Амура» Гулявцев – судье: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!».

Моджи про Аллегри: «Он лучше Мойеса и Сульшера. С ним «МЮ» за два года добился бы успеха в АПЛ».

Доменико Тедеско: «Спартак» – это марка, имя, величие. Прихожу, чтобы принести свежий воздух».