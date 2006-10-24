«Зенит» проиграл «РБ», Португалия обошла Россию, правительство не против пива на стадионах, у Месси еще два рекорда и другие новости утра

1. «Зенит» уступил «РБ Лейпциг», впервые проиграв в Лиге чемпионов в этом сезоне. В другом матче той же группы «Бенфика» победила «Лион». «Зенит» пропустил немецкий клуб вперед себя и дал португальской команде подобраться.

2. По итогам среды Россия уступила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии. Это чревато потерей одного слота в Лиге чемпионов 😨

Сегодня ситуацию можно исправить или усугубить в другом турнире. ЦСКА в Лиге Европы принимает «Ференцварош», «Краснодар» приехал в гости к «Трабзонспору». После 2 туров в активе российских клубов очков нет, а разница мячей – 1:7 у обоих. Пора переламывать тренд! Примите 1000 рублей в подарок и ставьте на ЦСКА или «Краснодар» без риска! Впрочем, извлечь выгоду из возможных побед «Трабзонспора» и «Ференцвароша» тоже можно 😏

3. В других группах Лиги чемпионов в среду «Интер» победил «Боруссию» (2:0), «Барселона» – «Славию» (2:1), «Ливерпуль» разгромил «Генк» (4:1), «Аякс» потерпел поражение от «Челси» (0:1), а «Наполи» переиграл задиристый «Зальцбург» (3:2). Черышев забил за «Валенсию» в матче с «Лиллем» (1:1). Это первый гол Дениса в Лиге чемпионов!

🧙 Месси обновил рекорд турнира, забив в 15 сезонах подряд. Также Лео повторил достижение Роналду и Рауля: «Славия» – 33-я команда, в ворота которой аргентинец отправлял мяч.

Болельщики «Ливерпуля» добавили вечеру оттенков, изобразив Ориги с длинным пенисом. Клуб счел баннер «закрепляющим расистский стереотип».

4. Правительство России поддержало законопроект о возвращении пива на стадионы. Первое чтение может пройти в ноябре.

5. Отложенный матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря. Это среда.

6. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Okko за рекламу букмекера до регистрации СМИ. На этом фоне стало известно, что онлайн-кинотеатр ivi покажет РПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

7. В КХЛ «Магнитка» победила «Ак Барс» по буллитам, «Трактор» уступил рижскому «Динамо», а «Адмирал» не совладал с московским. В Магнитогорске были неприятные эпизоды: Кошечкин получил порез шеи, Ткачев покидал лед, бездвижно лежа на носилках, но вроде все обошлось, угрозы здоровью нет.

8. В НХЛ Кучеров набрал 9-е очко в сезоне, но продлил безголевую серию до 5 игр. Результаты матчей – здесь.

9. В НБА «Филадельфия» обыграла «Бостон», «Юта» – «Оклахому». Другие результаты – здесь.

10. Бывший вице-президент ОКР Ахмед Билалов был задержан в США.

11. Результаты «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии, Квят поднялся на десятое место. Гонка состоялась еще 13 октября.

12. На теннисном турнире в Вене Рублев пробился во второй круг, победив Бублика, Хачанов вышел в 1/4 финала за счет отказа Фучовича.

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