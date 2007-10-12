намерена приобрести нового центрального нападающего.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы тщательно следят за формой форварда команды и рассматривают нападающих мирового уровня на будущее в качестве замены уругвайцу.

В шорт-листе «Барселоны» находятся форварды Киллиан Мбаппе («ПСЖ»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд ( ), Роберто Фирмино («Ливерпуль») и Лаутаро Мартинес ( ).

Сообщается, что позиция «девятки» очень важна в построениях тренера клуба Эрнесто Вальверде, и от выступлений Суареса зависит, будут ли каталонцы покупать нового форварда летом 2020 или же 2021 года.

После 8 туров «Барселона» набрала 16 очков и занимает 2-е место.