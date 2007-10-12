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«Барса» хочет купить форварда. В шорт-листе – Мбаппе, Кейн, Фирмино, Рэшфорд и Лаутаро

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«Барселона» намерена приобрести нового центрального нападающего. 

По информации Mundo Deportivo, каталонцы тщательно следят за формой форварда команды Луиса Суареса и рассматривают нападающих мирового уровня на будущее в качестве замены уругвайцу.

В шорт-листе «Барселоны» находятся форварды Киллиан Мбаппе («ПСЖ»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Роберто Фирмино («Ливерпуль») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

Сообщается, что позиция «девятки» очень важна в построениях тренера клуба Эрнесто Вальверде, и от выступлений Суареса зависит, будут ли каталонцы покупать нового форварда летом 2020 или же 2021 года.

После 8 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 16 очков и занимает 2-е место.

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