«Барса» уверена, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 млн евро

Стали известны некоторые детали перехода полузащитника «Барселоны» на правах аренды в «Баварию».

Каталонцы летом хотели продать 27-летнего хавбека, но предложений не было, поэтому согласились на вариант с арендой.

У «Баварии» есть опция выкупа Коутиньо за 120 миллионов евро. ждет решения, но уверена, что «Бавария» решит выкупить бразильца.

Окончательное решение о будущем хавбека будет принято в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова выкупить Коутиньо у «Барсы», поскольку он убедил руководство клуба.

Игрок забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в 7 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.