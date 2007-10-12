«Барса» уверена, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 млн евро

Стали известны некоторые детали перехода полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды в «Баварию».
Каталонцы летом хотели продать 27-летнего хавбека, но предложений не было, поэтому согласились на вариант с арендой.
У «Баварии» есть опция выкупа Коутиньо за 120 миллионов евро. «Барселона» ждет решения, но уверена, что «Бавария» решит выкупить бразильца.
Окончательное решение о будущем хавбека будет принято в конце сезона.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова выкупить Коутиньо у «Барсы», поскольку он убедил руководство клуба.
Игрок забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в 7 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.