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«Барса» уверена, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Филиппе Коутиньо Футбол

Стали известны некоторые детали перехода полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды в «Баварию».

Каталонцы летом хотели продать 27-летнего хавбека, но предложений не было, поэтому согласились на вариант с арендой. 

У «Баварии» есть опция выкупа Коутиньо за 120 миллионов евро. «Барселона» ждет решения, но уверена, что «Бавария» решит выкупить бразильца. 

Окончательное решение о будущем хавбека будет принято в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова выкупить Коутиньо у «Барсы», поскольку он убедил руководство клуба. 

Игрок забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в 7 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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