⚡Косторная одержала победу на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на турнире Finlandia Trophy, Елизавета Туктамышева – 2-я.
Эспоо, Финляндия
Женщины
Итоговое положение
1. Алена Косторная (Россия) – 234,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 212,53
3. Юхана Йокои (Япония) – 191,90
4. Йенни Сааринен (Финляндия) – 181,20
5. Старр Эндрюс (США) – 169,10
6. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 162,77
7. Линнеа Седер (Финляндия) – 151,48
8. Меган Вессенберг (США) – 148,21
9. София Сула (Финляндия) – 147,41...
13. Габриэль Дэйлман (Канада) – 138,89
Произвольная программа
1. Алена Косторная (Россия) – 157,59
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 139,87
3. Юхана Йокои (Япония) – 126,81
4. Йенни Сааринен (Финляндия) – 121,14
5. Старр Эндрюс (США) – 111,85
6. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 102,93
7. София Сула (Финляндия) – 100,32
8. Линнеа Седер (Финляндия) – 98,23
9. Меган Вессенберг (США) – 97,14...
11. Габриэль Дэйлман (Канада) – 93,07