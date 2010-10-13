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⚡Косторная одержала победу на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я

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Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на турнире Finlandia Trophy, Елизавета Туктамышева – 2-я.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Женщины

Итоговое положение

1. Алена Косторная (Россия) – 234,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 212,53
3. Юхана Йокои (Япония) – 191,90
4. Йенни Сааринен (Финляндия) – 181,20
5. Старр Эндрюс (США) – 169,10
6. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 162,77
7. Линнеа Седер (Финляндия) – 151,48
8. Меган Вессенберг (США) – 148,21
9. София Сула (Финляндия) – 147,41...
13. Габриэль Дэйлман (Канада) – 138,89

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) – 157,59
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 139,87
3. Юхана Йокои (Япония) – 126,81
4. Йенни Сааринен (Финляндия) – 121,14
5. Старр Эндрюс (США) – 111,85
6. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 102,93
7. София Сула (Финляндия) – 100,32
8. Линнеа Седер (Финляндия) – 98,23
9. Меган Вессенберг (США) – 97,14...
11. Габриэль Дэйлман (Канада) – 93,07

 
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