Осужденный в Екатеринбурге фанат «Зенита»: «Если нас будут ставить в ряд с навальновскими пионерами, молодежь быстро сделает выбор»

Три болельщика «Зенита» были осуждены по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» за участие в традиционном предматчевом шествии фанатов, устроенном перед матчем 12-го тура РПЛ в Екатеринбурге (болельщики «Зенита» устраивают такие шествия перед каждым выездным матчем, болельщики других топовых российских клубов – тоже время от времени). Всем трем пришлось заплатить по 10 тысяч рублей штрафа. В случае повторных аналогичных нарушений они могут быть привлечены не к административной, а уже к уголовной ответственности – по статье 212.1 УК РФ о «неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Один из осужденных, фанат Александр «Макасин» Румянцев (для него это был 378-й выезд за клуб) рассказал о своем задержании и суде на собственной странице во ВКонтакте:

«В Екатеринбурге начинался праздник под названием футбол. Но вдруг из-за спин появилась майор Катушкина (фамилия изменена)! Она начала совать свой телефон в лицо всем, кто шел в первом ряду, на что ей быстро сделали замечание, но без использования ненормативной лексики. Сразу подошли идущие впереди подполковники и увели Катушкину вперед, где она продолжила свои любительские видеосъемки.

Дойдя до стадиона и порешав все вопросы с билетами на гостевую трибуну, я пошел на сектор. На первом же проходе ко мне подошли полицейские и повели в подтрибунное помещение. Это видел офицер по безопасности «Зенита», который пошел со мной, чтобы выяснить, что произошло, но был сразу выгнан из помещения Катушкиной.

Сразу стало понятно, что заправляет здесь мадам Катушкина, которая, увидев меня, заявила: «А вот и главный организатор». И сразу приказала своим: «Его не отпускайте. Даже если трезв». Нас повели на медицинское освидетельствование, результат которого показал, что я трезв.

Тем временем вовсю шел матч, где фанатская трибуна устроила демарш в знак солидарности с задержанными. В кабинете нарисовались 3 сотрудника по борьбе с экстремизмом и начали просить воздействовать на зенитовский сектор, чтобы он вел себя как обычно. Я дал понять, что, находясь здесь, я этого сделать не могу.

Катушкина была свидетелем [на суде] и рассказывала, как люди шарахались от нас и не могли спокойно прогуляться по аллее, как у машин не получалось проехать перекресток 3 минуты, потому что 500 человек растянулись на 100 метров. Как оскорбляли какую-то журналистку песней про толстожопую папарацци. В доказательство всего она предоставила свое телефонное видео.

Я был признан виновным в «массовом пребывании и передвижении граждан» и приговорен к 10000 рублей штрафа. Обвинения в организации несанкционированного пребывания и передвижения суд отклонил. После судья снял мантию, закрыл зал заседания и перед уходом сказал: «Жалко, что у нас в стране то, что можно одним, нельзя другим. Я видел, что позволялось во время ЧМ-2018 приезжим фанатам, и как они вели себя и ходили толпами».

Осудив нас по этой статье, активно используемой властью против оппозиции, нас приравняли к конкретной политической группе. К сожалению, такие необдуманные действия некоторых сотрудников, желающих выслужиться перед своим начальством во что бы то ни стало, могут привести к очень плачевным результатам. Этой историей уже очень заинтересовались разные правозащитные организации и жители Парнаса, которые мечтают заполучить себе армию молодых избирателей.

Еще раз напомню: «Футбол вне политики»! Это неизменная позиция зенитовского движения, которую очень не хочется терять. Но если фанатов каждый раз будут ставить в один ряд с навальновскими пионерами, судить по одним статьям, натравливать одних и тех же сотрудников на них, то мы глазом не успеем моргнуть, как аполитичная молодежь сделает свой выбор, к которому их подталкивают действия власть имущих», – написал Румянцев.

Фото: страница Александра Румянцева ВКонтакте