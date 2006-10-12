Медведев вышел в финал на шестом турнире подряд. Он выиграл последние 16 сетов

Россиянин Даниил Медведев в Шанхае обыграл седьмую ракетку мира – 7:6, 7:5. Для россиянина это пятая победа в пяти матчах с греком.

Четвертый номер рейтинга вышел в финал на шестом турнире подряд и в девятый в этом сезоне. Последний раз он проигрывал до решающего матча на «Уимблдоне».

Из предыдущих пяти финалов Медведев выиграл два: в Цинциннати и Санкт-Петербурге. В Вашингтоне он проиграл Нику Кириосу, а в Монреале и на US Open – Рафаэлю Надалю.

После «Уимблдона» Медведев провел 31 матч и выиграл 28-й. После US Open он победил во всех 16 проведенных сетах, а после Вашингтона выиграл 11 тай-брейков подряд.

На последних шести турнирах у россиянина теперь четыре победы над игроками топ-10 (и два поражения). Столько же у него было до этого за всю карьеру, причем три из них он одержал в первой половине этого сезона.

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