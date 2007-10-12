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НХЛ. «Эдмонтон» сыграет с «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Оттавы», «Вашингтон» против «Далласа»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Эдмонтон
Дата проведения
12 октября, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Тампа-Бэй
Дата проведения
12 октября, 23.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Нэшвилл
Дата проведения
13 октября, 01.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Флорида
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Нью-Джерси
Дата проведения
13 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Коламбус
Дата проведения
13 октября, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Виннипег
Дата проведения
13 октября, 02.00, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Торонто
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Сент-Луис
Дата проведения
13 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Вашингтон
Дата проведения
13 октября, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Питтсбург
Дата проведения
13 октября, 03.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Аризона
Дата проведения
13 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Калгари
Дата проведения
13 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Филадельфия
Дата проведения
13 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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