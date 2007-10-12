НХЛ. «Эдмонтон» сыграет с «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Оттавы», «Вашингтон» против «Далласа»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 октября, 23.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 13 октября, 01.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «RBC Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 03.30, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.