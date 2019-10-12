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    Черчесов о матче с Кипром: «Играем за три очка. Лозунгами не пользуемся»

    Теги Федор Кудряшов Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира к Евро-2020 с Кипром, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

    – На улице +33. Как будете бороться с жарой?

    – Футбол – летний вид спорта, так что ничего страшного. Жара, да, но есть, чем дышать. Согласен, Федь [Кудряшов]?

    – Да.

    – Матч вечером, поэтому ничего страшного, не стоит на это обращать внимание.

    – Что нужно говорить игрокам, чтобы не допустить недомотивации?

    – Мы не делим игры, играем за три очка. Есть турнирные задачи, которые нужно решать. Завтра – не исключение.

    Специальных слов перед играми мы не находили, изучаем соперника чисто профессионально. Лозунгами не пользуемся.

    – Как вам уровень нашего футбола? Он растет, учитывая успехи сборной, или падает, учитывая неудачи в еврокубках?

    – Отвечу философски. Мы решаем свои задачи, клубы в стороне.

    Мое мнение по поводу выступления клубов такое: сыграны только два тура. Оценим в конце. Наша лига – шестая в Европе, это достаточно высокий уровень.

    – Россия и Кипр играли здесь в 1997-м, вы принимали участие. Помните?

    – Помню очень хорошо. Мы сыграли 1:1. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. В итоге нам забили со стандарта. Так?

    – Так (ответил кипрский журналист – прим. Sports.ru).

    – Значит, с памятью еще все хорошо. Спасибо, – сказал Черчесов.

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