России осталось не проиграть Кипру или набрать 2 очка в других матчах, чтобы выйти на Евро

крупно обыграла Шотландию (4:0) в рамках квалификации Евро-2020.

Команда Станислава Черчесова набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, опережая сборную Кипра на 8 очков и отставая от команды Бельгии на 3.

Таким образом, сборной России достаточно не проиграть Кипру в очном матче или набрать два очка во встречах с Бельгией и Сан-Марино, чтобы гарантировать выход в финальную стадию Евро-2020.

При этом любая потеря очков киприотами автоматически выведет россиян на Евро безотносительно результатов команды Черчесова.

Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени. Игры с Бельгией и Сан-Марино пройдут в ноябре.

Таблицы квалификации Евро-2020