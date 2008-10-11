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России осталось не проиграть Кипру или набрать 2 очка в других матчах, чтобы выйти на Евро

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Сборная России крупно обыграла Шотландию (4:0) в рамках квалификации Евро-2020. 

Команда Станислава Черчесова набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, опережая сборную Кипра на 8 очков и отставая от команды Бельгии на 3.  

Таким образом, сборной России достаточно не проиграть Кипру в очном матче или набрать два очка во встречах с Бельгией и Сан-Марино, чтобы гарантировать выход в финальную стадию Евро-2020.

При этом любая потеря очков киприотами автоматически выведет россиян на Евро безотносительно результатов команды Черчесова.

Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени. Игры с Бельгией и Сан-Марино пройдут в ноябре.

Таблицы квалификации Евро-2020

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