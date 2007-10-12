Нагучев о комментаторской на арене «Урала»: «Видно полполя. В комнатах с нормальным обзором – сотрудники ФСБ и серверы»

Комментатор Роман Нагучев раскритиковал комментаторскую кабину на стадионе .

«Люблю потестить комментаторские кабины, и какое-то время даже выкладывал их в инсте.

Я работал с полсотни стадионов мира, но на первом месте в моем shit-параде кабин долгое время было место на уродском стадионе в Томске. Если коротко – это просто тюремная вышка. Но с прошлого сезона у нее появился достойный конкурент.

Полтора года назад я проверял комментаторскую на стадионе в Екатеринбурге, разнес ее в пух и прах, и это дали в эфир, после чего особо заботящиеся о репутации сказали мне, что я не прав и это дикторская. Там будут только составы объявлять да замены. Окей, думаю, погорячился и принес извинения.

Но. Чемпионат мира закончился, наступили холода, потом еще раз, а мои коллеги работают из кабины, откуда видна только половина поля. Помня об уральском гостеприимстве, уверен, это лучшая половина поля.

От руководства стадиона никакого толка, они считают, что это отличное место для того, чтобы разглядеть бесконечные 0:3 в исполнении «Урала».

Доводы о том, что чтобы увидеть угловой удар или аут справа, нужно с ногами забраться на стол, не работают. Либо тут, либо на улице – вот что предлагают. Больше негде. Ну ок.

«Ну, ок» – это мысль Михаила Моссаковского, который решил выяснить, правда ли, что больше нет комнат с нормальным обзором.

Каково же было удивление (оперативников) Миши, когда он узнал, что есть. Даже три. В первой находятся серверы и провода, вторая, конечно же, закрыта так, будто там обитает Том Реддл, а в третьей – ТАДААААМ – сотрудники ФСБ.

Приоритеты расставлены: пусть вещают себе оттуда, где даже серверы лучше не хранить. С вышки стадиона в Томске хотя бы видно поле, а в Екатеринбурге видно, что всем плевать на зрителя, комментаторов и РПЛ.

Жду, когда сотрудник ФСБ прокомментирует первый матч «Урала». Поздравлю с дебютом», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал

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