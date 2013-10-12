Агент Луческу: «Дали согласие возглавить «Динамо». Решаются организационные вопросы»

Аркадий Запорожану, агент тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент согласился возглавить .

«В данный момент в переговорах Мирчи и московского «Динамо» пауза. Мирча хочет возглавить «Динамо».

Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы», — сказал Запорожану.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции. В России он тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

Ранее пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов, исполняющим обязанности главного тренера стал Кирилл Новиков.