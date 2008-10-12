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👏Гимнастка Чусовитина выступит на 8-й Олимпиаде в карьере. В Токио-2020 ей будет 45 лет

Теги спортивная гимнастика рекорды Оксана Чусовитина Олимпиада-2020 сборная Узбекистана (жен) Гимнастика

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина сообщила, что выступит на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Эти Олимпийские игры станут для спортсменки восьмыми в карьере.

«Дорогие мои! Наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду.

Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе», – написала Чусовитина.

В Токио-2020 гимнастке будет 45 лет.

Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, принимавшей участие в семи летних Олимпиадах. Она выступала за СССР, Объединенную команду спортсменов из бывших республик СССР, Германию, а сейчас представляет Узбекистан.

Помимо олимпийского золота (Барселона-1992), на ее счету три золота, четыре серебра и четыре бронзы чемпионатов мира.

Всего десять спортсменов в истории смогли выступить на восьми Олимпиадах. Лишь три человека превзошли это достижение – Хуберт Раудашль (Австрия, парусный спорт), Афанасий Кузьмин (СССР/Латвия, стрелковый спорт) и Иан Миллар (Канада, конный спорт).

Вы знаете Байлс по победам, но это не все: она жила в приюте, пила антидепрессанты и жаловалась на домогательства

 
 
 
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Публикация от Oksana Chusovitina (@oksana2016)

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