Нобель Арустамян: «Тедеско подписал контракт со «Спартаком» после недели размышлений»

Журналист Нобель Арустамян заявил, что тренер Доменико Тедеско подписал контракт со .

«Даже из отпуска в Колумбии слежу за ситуацией вокруг Спартака и его нового главного тренера. Мы ждали новостей всю неделю – и вот их наконец можно объявить.

«Спартак» возглавит : контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых.

Доменико утряс все формальности с «Шальке» и скоро вернется в Россию, чтобы готовить «Спартак» к матчу с «Рубином» – он пройдет 19 октября. Осталось понять, кто войдет в штаб Тедеско», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.