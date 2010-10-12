«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш сообщил, что клуб рассматривает возможность переименования домашнего стадиона «Жозе Алваладе» в честь воспитанника клуба и нападающего «Ювентуса» .

«Это вопрос, который мы не будем откладывать в долгий ящик. Очевидно, мы очень гордимся тем, что его имя лучшего футболиста мира связано со «Спортингом».

Криштиану всегда будет одним из величайших символов нашего клуба.

Мы храним и передаем его главные ценности в стенах молодежной академии – страсть, самопожертвование, дисциплину, лидерство и решимость.

Безусловно, Криштиану — лучший португальский игрок всех времен и один из лучших спортсменов в истории», – сказал Варандаш.

Роналду выступал за первую команду с 2002 по 2003 год, забив за клуб 5 голов в 31 матче.

Роналду не с Мадейры, а из другой галактики. Забил уже 699-й гол (хотя Marca уверена, что 700-й)