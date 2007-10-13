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UFC Тампа: Йоанна Енджейчик против Мишель Уотерсон, Суонсон победил Грейси и другие бои

Теги UFC MMA Йоанна Енджейчик Каб Суонсон Маккензи Дерн Крон Грейси Мишель Уотерсон Бокс/MMA/UFC

Завтра утром в Тампе (штат Флорида, США) состоится турнир UFC Fight Night 161. В главном поединке вечера экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик (15-3) выйдет в октагон против Мишель Уотерсон (17-6).

Основной кард:

Каб Суонсон (26-11) победил Крон Грейси (5-1) единогласным решением судей. Счет судей: 30-27, 30-27, 30-27.  

Нико Прайс (14-3) нокаутировал Джеймса Вика (13-5) в первом раунде. 

Аманда Рибас (8-1) победила Маккензи Дерн (7-1) единогласным решением судей. Счет судей: 30-27, 30-27, 30-27.  

Мэтт Фревола (8-1-1) победил Луиса Пенью (7-2) раздельным решением судей. Счет судей: 28-29, 29-28, 29-28. 

Эрик Андерс (13-4) победил Джеральда Миршерта (29-12) единогласным решением судей. Счет судей: 28-29, 29-28, 29-28

Начало прямой трансляции 13 октября в 03.00 по московскому времени.

Результаты взвешивания UFC Тампа: Енджейчик и Уотерсон сделали вес

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