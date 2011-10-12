заинтересована в продлении контракта с нападающим .

Руководство каталонцев намерено продлить срок соглашения аргентинца как минимум до 2022 года, клуб надеется сделать это как можно скорее. Представители Месси пока не начинали переговоры.

«Барселона» хочет предложить футболисту контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после того, как Месси завершит карьеру футболиста.

Срок нынешнего контракта аргентинца с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.

Cirque du Soleil поставил в Барселоне шоу о Месси. Я сходил на премьеру и обалдел