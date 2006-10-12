Тедеско в понедельник проведет первую тренировку со «Спартаком»

Доменико Тедеско в скором времени станет главным тренером .

По информации «Спорт-Экспресса», завтра Тедеско вместе со своим помощником прилетит в Москву.

Тедеско в понедельник подпишет контракт с клубом, будет представлен команде и проведет первую тренировку. Вероятно, в новый тренерский штаб войдет тренер вратарей из Германии. О других помощниках станет известно позднее.

Сообщается, что Тедеско был впечатлен городом и инфраструктурой клуба во время предыдущего визита в Москву. Немец впечатлен историей клуба и его положением в стране, поэтому приложил усилия для скорейшего урегулирования всех вопросов по подписанию соглашения со «Спартаком».

Контракт с Тедеско будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев, зарплата составит 2 миллиона за сезон с учетом бонусов за достижения.