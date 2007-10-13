🇮🇹Сборная Италии вышла на Евро-2020

Определился второй участник финальной части чемпионата Европы-2020.

Сборная Италии досрочно обеспечила себе путевку на турнир, обыграв в матче 7-го тура квалификации Грецию (2:0).

Команда Роберто Манчини выиграла семь матчей из семи и гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Набрав 21 очков, итальянцы за три тура до конца возглавляют группу J, опережая Армению и Боснию и Герцеговину на 11 очков.

Италия, пропустившая ЧМ-2018, пробилась в финальную часть чемпионата Европы в седьмой раз подряд.

Ранее на Евро-2020 также вышла сборная Бельгии.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.

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