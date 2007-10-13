🇮🇹Сборная Италии вышла на Евро-2020

Определился второй участник финальной части чемпионата Европы-2020.
Сборная Италии досрочно обеспечила себе путевку на турнир, обыграв в матче 7-го тура квалификации Грецию (2:0).
Команда Роберто Манчини выиграла семь матчей из семи и гарантировала себе как минимум второе место в группе.
Набрав 21 очков, итальянцы за три тура до конца возглавляют группу J, опережая Армению и Боснию и Герцеговину на 11 очков.
Италия, пропустившая ЧМ-2018, пробилась в финальную часть чемпионата Европы в седьмой раз подряд.
Ранее на Евро-2020 также вышла сборная Бельгии.
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 63, пенальти Жоржиньо, 2:0 – 78 Бернардески.
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Италия –
Доннарумма, Бонуччи, Спинаццола, Ачерби, Д`Амброзио, Барелла (Дзаньоло, 87), Верратти, Кьеза (Бернардески, 39), Жоржиньо, Инсинье, Иммобиле (Белотти, 79).
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Греция –
Пасхалакис, Бакакис, Хацидьякос, Сиовас, Стафилидис, Бухалакис (Яннулис, 75), Зека, Бакасетас (Манталос, 79), Курбелис, Лимниос, Кулурис (Донис, 67).
- Предупреждения:
- Хацидьякос (14), Кулурис (27), Бухалакис (62).